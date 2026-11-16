Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La observancia del hiyab, la sensibilidad hacia lo lícito y lo ilícito (halal y haram) e incluso la memorización de varias partes del Corán no implican necesariamente que un adolescente sienta afecto por la oración (salat, la plegaria ritual obligatoria del islam). Una madre preocupada por que su hija de 14 años, pese a reunir estas cualidades, aún no se ha acercado a la oración y, ante la invitación de su madre, pregunta: «¿Para qué voy a rezar?», ha planteado la cuestión de cómo reforzar la motivación y el interés por la oración en su hija.

El Hoyatoleslam Muhammad Kazemi, director de investigación del Centro Especializado de la Oración, respondió a la pregunta de esta madre y afirmó:

Con saludos y con el debido respeto y cortesía. Le estoy muy agradecido por haber planteado su pregunta.

Para que una joven de 14 años se incline hacia la oración, es necesario que se resuelvan en ella tres cuestiones.

La primera cuestión es de orden cognitivo; es decir, la convicción y la fe en la oración.

La segunda cuestión es de orden motivacional; es decir, tener una buena sensación hacia la oración.

La tercera cuestión es el hábito de rezar.

Parece que en su hija hay dos aspectos que presentan dificultades. Uno es el aspecto cognitivo; es decir, su hija necesita más ayuda en el plano del conocimiento.

¿A qué se refiere este aspecto? Significa que, en la actualidad, se enfrenta a la pregunta: «¿Para qué voy a rezar? ¿Qué ocurrirá si lo hago?». Por tanto, una persona con un contenido muy profesional y un lenguaje adecuado a los adolescentes debe conversar con su hija y hablarle sobre qué es la oración y por qué se practica.

Quizá su hija no acepte sus palabras, porque usted ya le ha hablado de la oración en muchas ocasiones y, además, es su madre. Es posible que no la reconozca como referente en materia de conocimiento; incluso puede ocurrir que una persona sea ella misma una gran especialista en cuestiones religiosas y, sin embargo, su hijo no la acepte como referente religioso. Por ello, es necesario que otra persona asuma esta responsabilidad.

El segundo punto es otra cuestión en la que su hija necesita ayuda: la pereza, tal como usted misma lo señaló en sus palabras. Si la pereza de su hija se manifiesta en todas las tareas, hay que tomar medidas para superarla; pero si este problema se da únicamente en el ámbito de la oración, es evidente que necesita ayuda y debemos hacer lo posible para que pueda resolver esta cuestión.

La primera ayuda que debemos brindarle es que comprenda que la causa de que no rece no es que no ame a Dios o que no quiera establecer una relación con Él, sino precisamente esa pereza. Primero debe decidir ella misma superar esa pereza y, después, nosotros la ayudaremos para que pueda vencerla.

Por supuesto, si le colocamos la etiqueta de perezosa, es posible que ello aumente aún más su obstinación.

Dado que usted planteó una pregunta, yo he respondido de manera muy breve; pero si hubiera tiempo y condiciones para un diálogo más amplio, habría sido posible examinar también la causa de esta resistencia.

Su hija ha alcanzado actualmente un nivel de resistencia, y yo lo he comprendido a partir de estas pocas líneas que usted escribió. Por lo tanto, es necesario que identifique las raíces de esta resistencia y actúe para resolverla.