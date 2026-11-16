Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una de las preocupaciones constantes de las mujeres en sus diversos roles de madre, esposa y activista social es encontrar el modo de mantener el equilibrio y evitar el agotamiento.

La señora Maedeh Pourgholi, psicóloga y psicoterapeuta, en una conversación con la corresponsal de ABNA, analizó los requisitos y las dimensiones de la «gestión equilibrada de los roles» desde la perspectiva de la mujer musulmana. A continuación, se ofrece el texto íntegro de la entrevista.

Pregunta:

Desde la perspectiva de la mujer musulmana, ¿el equilibrio significa repartir el tiempo a partes iguales entre todas las tareas o establecer un orden de prioridades?

Primero queremos ver cuál es el verdadero significado del «equilibrio inteligente». A veces pensamos: «Como mujer de éxito, como madre y como persona que desea ser eficaz y útil, debo dividir mi tiempo de forma igual entre todos mis roles». Pero queremos dejar claro que eso es imposible y, además, puede convertirse en una fuente de estrés.

La definición que damos al equilibrio inteligente es la gestión de las prioridades según nuestras capacidades del momento. ¿Qué significa esto? Que debo atravesar varias etapas:

Primer paso: salir de la trampa del perfeccionismo

El propio perfeccionismo es uno de los mayores obstáculos que dañan el equilibrio de la persona, porque implica esforzarse por ser impecable en todos los roles. La persona espera ser excelente en todo y con todos, y eso es, en la práctica, imposible.

Solución: en lugar de centrarnos en ser «excelentes» en todo, centrémonos en ser «suficientes». Ser suficiente significa aceptar que mi casa, en la que tengo dos o tres hijos pequeños, no tiene por qué estar siempre como un hotel o un museo, ni yo dedicarme sin cesar a limpiar y quitar el polvo. Naturalmente, a veces la casa puede desordenarse, pero procuro mantener un ritmo razonable para organizar el espacio.

Segundo paso: gestión de la energía y del tiempo

La segunda cuestión es la de la energía y el tiempo. Es decir, debemos aceptar que lo que es constante es el «tiempo», pero lo que fluctúa es «nuestra energía».

Algunas actividades domésticas son proyectos más pesados, mientras que las tareas cotidianas, como preparar la comida o lavar los platos, transcurren junto con la atención a los asuntos del hogar. Otras labores son más exigentes (como las que hay que realizar cada dos días o una vez por semana). Debo gestionarlas de modo que, cuando mi energía mental y física es baja y no puedo afrontar estas tareas pesadas, no me agote. Cuando mi nivel de energía es bajo, no me asigno las tareas pesadas y, en su lugar, pospongo las más importantes para el momento en que mi nivel de energía haya aumentado.

Tercer paso: establecer límites y atender las necesidades

Establecer límites significa prestar atención a las necesidades y crear un equilibrio entre las necesidades de los demás y las propias. Si mi visión como mujer, madre y esposa es que la prioridad siempre son los demás y dedico toda mi energía y capacidad a los asuntos del hogar, a la vida conyugal y a la crianza de los hijos, ya no me quedará energía para, pasado un tiempo, poder atender bien incluso esos mismos asuntos. Por tanto, debo equilibrar necesidades y deseos para elevar la calidad de mi presencia; queremos una «presencia de calidad», no simplemente una presencia desgastante e ineficaz.

Cuarto paso: autoprotección y autocuidado

¿Qué es el autocuidado? Significa que yo, que espero ser una madre equilibrada, de desempeño positivo y de calidad, debo ante todo sentirme bien (tanto física como psicológicamente). Es decir, debo tener un autocuidado suficiente y no ignorarme a mí misma. Debo considerar el cuidado de mí misma como un requisito previo para el cuidado y el mantenimiento del hogar y de las demás tareas, a fin de poder atender el resto de mis asuntos con mayor calidad.

Conclusión: igualdad frente a equilibrio

Por lo tanto, equilibrio significa que dedico a cada asunto el tiempo que necesita; es decir, crear un balance y un equilibrio. A veces es necesario que trabaje cinco horas y descanse dos; otras veces, que trabaje dos horas y descanse cinco. Esto depende de mi estado anímico y físico y de mis circunstancias.

El polo opuesto del equilibrio es la «igualdad sin flexibilidad»; es decir, sin tener en cuenta las circunstancias, sin considerar cuánta energía y esfuerzo me exige una tarea y cuánto otra, establecer una división igual y rígida entre todas las tareas. Aquí una planificación horaria igualitaria no es eficaz; debemos planificar de forma equilibrada y flexible, de modo que cada tarea ocupe una parte de nuestro tiempo en proporción a la energía y la capacidad que nos exige.

Samira Golkar – Agencia Internacional de Noticias ABNA