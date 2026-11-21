En un comunicado publicado este sábado, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha informado de que, mediante el uso de “un nuevo y avanzado sistema de defensa antiaérea”, ha logrado “interceptar y destruir, con fuego preciso y eficaz, un dron de reconocimiento enemigo” que había violado el espacio aéreo del país en el norte del golfo Pérsico, frente a las costas de Bushehr.

En este sentido, el CGRI iraní ha subrayado que “cualquier violación del espacio aéreo de la República Islámica de Irán será absolutamente inaceptable”.

“Los intentos del enemigo de recurrir a una amplia variedad de equipos de reconocimiento y militares se toparán con la vigilancia, la preparación y la respuesta firme y contundente de los combatientes iraníes, y acabarán fracasando”, reza la nota.

Desde la madrugada de este sábado, las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado el derribo de dos drones estadounidenses, un MQ-9 Reaper y un MQ-1, tras interceptarlos en el marco de las operaciones de defensa del espacio aéreo iraní.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron otra guerra impuesta contra Irán, ante lo cual las fuerzas iraníes respondieron con ataques contra objetivos israelíes en los territorios ocupados y bases militares estadounidenses en la región. Asimismo, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz e impuso restricciones al tránsito marítimo bajo su supervisión.

En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento destinado a reducir las tensiones y facilitar la reapertura del estrecho. Sin embargo, Washington habría incumplido en reiteradas ocasiones los compromisos asumidos, entre otras acciones, mediante ataques contra el sur del territorio iraní y el intento de establecer una ruta marítima alternativa al sur del estrecho de Ormuz.

Irán ha cuestionado la presencia de bases y equipos militares estadounidenses en la región y ha señalado que una paz duradera en Asia Occidental solo será posible mediante la cooperación entre los países de la región y la retirada de las fuerzas estadounidenses.