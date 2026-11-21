El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha calificado este sábado de genocida el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla y ha denunciado las agresiones ideológicas, culturales y mediáticas de Washington. Al mismo tiempo, ha reiterado la disposición de La Habana a entablar un diálogo con Washington, siempre que se respete la soberanía y el sistema político cubano.

Durante un ejercicio militar universitario celebrado en el marco del Día Nacional de la Defensa, Díaz-Canel ha afirmado que las restricciones estadounidenses, incluido lo que describió como un cerco energético, han afectado a la población y paralizado casi por completo la economía nacional. “Constituye un hecho genocida y una agresión también”, ha declarado al referirse a estas medidas.

El mandatario cubano también ha denunciado una ofensiva ideológica y cultural de Estados Unidos, acompañada de una campaña mediática destinada a desacreditar la Revolución cubana, cuestionar las decisiones del Gobierno y afectar a sectores como los estudiantes universitarios.

En este contexto, Díaz-Canel ha insistido en que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos, pero ha rechazado cualquier intento de imponer cambios en su modelo político. “Lo que buscamos es un diálogo, pero tiene que ser un diálogo respetuoso, sin presión, sin condicionamiento y sin cuestionamiento a nuestro sistema político, a nuestra soberanía y a nuestra determinación”, ha afirmado.

Las declaraciones se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara el 12 de noviembre que consideraría una operación militar contra Cuba y expresara su intención de impulsar cambios en la isla antes de dejar la presidencia.

Desde enero de 2026, Trump ha impuesto más de dos docenas de rondas de sanciones contra Cuba, incluyendo medidas contra entidades del sector energético, minero y financiero vinculadas al aparato militar de este país.

La Habana atribuye a las restricciones financieras, comerciales y energéticas impuestas por EE.UU. un agravamiento de los apagones, dificultades para importar combustible, alimentos y medicamentos, así como mayores obstáculos para realizar transacciones con proveedores extranjeros.