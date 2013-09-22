Lavrov: EEUU quiere chantajear a Rusia sobre Siria

Agencia de Noticias de Ahlul Bait (ABNA) — “Nuestros socios estadounidenses están intentando chantajearnos. Si Rusia no apoya una resolución hecha bajo el Capítulo 7, entonces retirarán su apoyo a la entrada de Siria en la OPAQ. Esto se aparta completamente de lo que acordamos en su día con el secretario de Estado, John Kerry,” dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov, al Canal 1.El Capítulo 7 de la Carta de la ONU permite sanciones o un potencial ataque militar.El ministro ruso continuó diciendo que estaba sorprendido por el enfoque “negligente” de los países occidentales hacia el conflicto.“Nuestros socios están ciegos por una misión ideológica, la del cambio de régimen,” dijo Lavrov. “Ellos no pueden admitir que cometieron un error”.Tras criticar la intervención occidental en Libia e Iraq, el ministro de Exteriores declaró que la intervención militar sólo podría generar una catástrofe en la región.Él afirmó que si los países occidentales estuvieran interesados en una solución pacífica al conflicto, que ha estado discurriendo durante dos años, estarían ahora apoyando la entrada de Siria en la OPAQ y no plantearían la salida del poder del presidente Bashar al Assad.“Estoy convencido de que los países occidentales hacen eso para demostrar que ellos son la voz dominante en la región. Se trata de un enfoque totalmente politizado”, dijo Lavrov.Él indicó que en el caso de que los militantes llegaran al poder, Siria ya no sería un estado laico. “Hasta tres cuartas partes de esos individuos son yihadistas, incluyendo los grupos más radicales como el Frente al Nusra y el Estado Islámico de Iraq y Siria, que quieren crear un califato en Siria y los países vecinos”, indicó Lavrov.“Si nuestros socios occidentales reflexionaran sobre eso, podrían sino entenderlo”, dijo el ministro añadiendo que una actitud que no tenga cuenta la estabilidad en una región clave para el mundo será “absolutamente irresponsable”.Lavrov señaló que algunos expertos consideran que “alguien está intentado crear un caos guiado” en la región para su propio beneficio. Sin embargo, el ministro de Exteriores dijo que él personalmente no ve posibles ventajas para los países occidentales en el caso de que ellos actúen para generar inestabilidad.“Hay además un intento de ignorar el hecho de que el mundo está cambiando y se está haciendo multipolar”, concluyó Lavrov.Lavrov dijo también que Rusia está dispuesta a enviar tropas a Siria en el marco de una presencia internacional para asegurar el trabajo de los expertos en los sitios de las armas químicas. “Nosotros estamos dispuestos a enviar a nuestros militares y la policía militar para participar en esos esfuerzos”.© 2005-2013 AhlulBait News Agency (Agencia de Noticias de Ahlul Bait). Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción, traducción o distribución de esta noticia sin modificar el contenido y citando la fuente ABNA.ir y el autor.