Las acciones preferibles de los diez primeros días: Los siguientes actos son preferibles en estos días:1) Ayunar los primeros nueve días equivale al ayuno de toda la vida.2) Realizar dos ciclos de oración entre la oración del Magrib y el ‘Ishá durante las diez noches. En cada ciclo luego del Sura Hamd decir una vez Suratul Ijlás y la siguiente aleya (Corán, 7:142). Quien la realice participará en la recompensa de los peregrinos. UA UA:’ADNA MU:SA: zALA:zI:NA LAILAh UA ATMAMNA:hA BI’AShRIN FATAMMA MIQA:TU RABBIhI ARBA’I:NA LAILAh UA QALA MU:SA: LI AJI:hI hA:RU:NAJ LUFNI FI QAUMI UA AS:LIH UA LA TATTABI’ SABI:LAL MUFSIDI:N Le acordamos a Moisés (P.) treinta noches que aumentamos con otras diez, de manera que el tiempo fijado por su Señor fue, en total, de cuarenta noches. Y Moisés dijo a su hermano Aarón: “Reemplázame ante mi pueblo; recomiéndales el bien y no sigas el sendero de los depravados”. En los primeros diez días, también es preferible realizar la siguiente súplica, que fuera pronunciada por el Imam Alí (P.) y dice (MY, pág. 458): LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADAL LAIA:LI: UADDUhU:RI LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADAL AMUA:YIL BUHU:R LA: ILA:hA ILLAL LA:hU UA RAHMATUhU JAIRUN MIMMA: IAYMA’U:N LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADASh ShAUQI UASh ShAYAR LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADASh ShA’RI UAL UABAR LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADAL HAYARI UAL MADAR LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADAL MAHIL ‘UIU:N LA: ILA:hA ILLAL LA:hU FIL LAILI IDhA: ‘AS’AS UAS: S:UBHI IDhA: TANAFFAS LA: ILA:hA ILLAL LA:hU ‘ADADAR RIIA:HI FIL BARA:RI: UAS: S:UJU:R LA: ILA:hA ILLAL LA:hU MINAL IAUMI ILA: IAUMI IUNFAJU FIS: S:U:R LA: ILA:hA ILLAL LA:h (No hay dios sino Dios), de acuerdo al número de las noches y los días, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de las olas del mar, LA: ILA:hA ILLAL LA:h y Su misericordia es mejor de lo que atesoran (los mundanales), LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de las plantas y árboles, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de cabellos y vellos, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de piedras y arcilla, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de parpadeo de los ojos (de los seres), LA: ILA:hA ILLAL LA:h, en la noche cuando oscurece y la aurora cuando amanece, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, de acuerdo al número de vientos que soplan entre el desierto y las rocas, LA: ILA:hA ILLAL LA:h, desde hoy hasta el día en la trompeta sea tañida. El séptimo día, en el año 410 de la Hégira tuvo lugar el martirio del Imam Muhammad Baqir (P.) en Medina y es un día de tristeza para sus seguidores. El octavo día, es llamado, día de TARUIAh es meritorio ayunar en ese día. La novena noche, es una de las noches más benditas de las diez noches. Es la noche de hablar íntimamente con Dios. El arrepentimiento en esta noche será aceptado y la súplica respondida. Quien permanezca despierto en esta noche para adorar a Allah, tendrá la recompensa de ciento setenta años de adoración. Es preferible quienes puedan en esta noche saludar al Imam Husain (P.) y visitar su santuario y realizar la siguiente súplica, y quien la haciere le serán perdonados todos sus pecados. Du’a ‘Arafat (Súplica de ‘Arafat) preferible en la noche de ‘Arafat y las noches del viernes (CC, pág. 9) (MY, pág. 460)........ El noveno día, es el día de ‘Arafat (de conocimiento), es uno de los grandes días de ‘ID (de fiesta) para los musulmanes aunque no se conozca como día de ‘ID. Es el día que Dios ha invitado a sus siervos a Su adoración y ha preparado para ellos Su bondad y bendición, ha hecho a Satanás en ese día más humillado y menospreciado que en otros tiempos. Vemos en una narración, que el Imam Zainul ‘Abidín (P.) nos dice que en ese día, escuchó a un mendigo que pedía a la gente que le ayudara, y le dijo: ¡Ay de ti!, en un día como éste pides a alguien más que a Dios, mientras que en este día hay esperanzas hasta para los niños que están en el vientre de sus madres de recibir la bondad de Dios y ser felices”. Es preferible en este día, hacer el GUSL (baño completo), la visita y el saludo al Imam Husain (P.), que según muchos dichos equivale a 1000 peregrinaciones y 1000 ‘Umra (peregrinación fuera del mes Sagrado) y 1000 Yihad (lucha por la causa de Dios) y aún más. Si alguien pudiera estar en ese día junto al mausoleo del Imam no tiene menos recompensa que quien esté en el desierto de ‘Arafat. Luego del Salat Al- ‘Asr (La Tarde), es preferible realizar dos ciclos de oración en un lugar bajo el cielo y confesar ante Allah sus pecados, para llegar a obtener toda la recompensa de ese día. Luego realizar la súplica de ‘Arafat, que es una súplica muy elevada y bellísima para comunicarse con Dios, que por su extensión no podemos citarla aquí. Esta súplica se halla en el libro Mafa:tihul Yina:n pág., 474 capitulo de Dhul Hiyyah.He aquí algunos párrafos de la misma:Párrafos del Du’a’ul Husain (P.) en el día de ‘Arafat (CC, pág. 44-45)... En ese día es muy importante suplicar para los hermanos creyentes que estén vivos o muertos. La noche décima es una de las noches benditas del año. Es una de las cuatro noches del año en la que es preferible permanecer despierto y adorar a Allah. Las puertas del cielo en esta noche están abiertas. Es preferible también, visitar y saludar al Imam Husain (P.) y recitar la súplica IA DA:’IMAL FAD:LI ‘ALAL BARI:Ah... La misma se halla en este mismo libro junto a la súplica de Kumail. El décimo día, es el día del ‘I:DAL AD:HA, es un día bendito y es preferible realizar los siguientes actos: 1) El baño completo (GUSL), que en ese día es preferible hacerlo, hasta el punto de que algunos sabios lo han considerado Uayib (obligatorio). 2) La oración colectiva del día que se hace en la mezquitas grandes de la ciudad. 3) Es preferible leer la siguiente súplica durante todo el día del ‘ID, hasta el alba del duodécimo día en especial luego de las oraciones: (MY, pág. 501) ALLA:hU AKBAR ALLA:hU AKBAR LA: ILA:hA ILLAL LA:h UAL LA:hU AKBAR ALLA:hU AKBAR UALIL LA:hIL HAMD ALLA:hU AKBAR ‘ALA: MA: hADA:NA ALLA:hU AKBAR ‘ALA: MA: RAZAQANA: MIN BAhI:MATIL AN’A:M UAL HAMDUL LIL LA:hI ‘ALA: MA: ABLA:NA Dios es el más Grande, Dios es el más Grande, No hay dios sino Dios, Dios es el más Grande, las alabanzas pertenecen a Allah, Allahu Akbar por la guía que nos dio, Allahu Akbar porque nos agració con los ganados y las alabanzas pertenecen a Allah porque nos probó. También es preferible sacrificar algún ganado. Es preferible realizar la súplica de Nudbah (súplica del llanto) que se halla hacia el final del libro Mafa:tihul Yina:n El décimo quinto día: en este día del año 212, tuvo lugar el nacimiento del Imam Alí An -Naqi (P.) y es preferible saludar al Imam. El día décimo octavo: es el día del ‘ID AL GADIR y es la gran fiesta de Dios. Es la fiesta especial del Profeta Muhammad (P. B. D) y su descendencia. Es una de las fiestas más majestuosas y no ha enviado Dios a algún Profeta sin que haya festejado ese día. Es denominado en los cielos, el día de AHDUL MAU’UD (La Alianza Prometida) y en la tierra es denominado MIzAQUL MA’JUDh (El Pacto Convenido). Se relata que preguntaron al Imam Sadiq (P.): “¿Acaso los musulmanes tienen otra fiesta más que el día viernes, el ‘Idul Ad:ha y Al Fitr?”. Dijo: “Sí, hay otra aún más sagrada que estas”. “¿Y Cuál es?” preguntó. Respondió el Imam: “Es el día en que el Enviado de Dios (B.P.D.) presentó como su sucesor al Príncipe de los Creyentes, Ali Ibn Abi Talib (P.) y dijo: “De quien yo soy su amo y señor, Ali es su amo y señor” y este es el día décimo octavo de DhUL HIYYAh. Luego siguió preguntando: “¿Y qué se debe hacer en ese día?”. El Imam dijo: “Ayunen, adoren a Allah, recuerden mucho a Muhammad y a su descendencia y salúdenlos reiteradamente diciendo (ALLA:hUMMMA S:ALLI ‘ALA MUHAMMADIN UA A:LIh MUHAMMAD), y encomendó el Enviado de Dios al Imam Alí (P.), que festejara ese día. Cada Profeta encomendó a su sucesor festejar ese día. Relata Basnatí del Imam Rida (P.) que dijo: “Oh hijo de Abi Nasr, donde quieras que estés, trata de presentarte en el día del ‘ID GADIR, junto al santuario inmaculado del Príncipe de los Creyentes, ciertamente que en ese día Dios perdona a los creyentes y a las creyentes los pecados de sesenta años. En este día Dios liberará del fuego dos veces más que el número que liberó en el mes de RAMADÁN, la noche del DECRETO y la noche del ‘IDUL FITR. Un Dirham (u otra moneda) que se regale en ese día a un hermano creyente equivale a 1000 Dirham, ofrecidos en otros momentos. Sé bondadoso en ese día con tus hermanos y hermanas creyentes y bríndales alegría. Juro por Dios que si la gente considerara el mérito de ese día y actuara según ello, los ángeles le saludarán diez veces diariamente. Algunos actos preferibles de este día: 1) El ayuno, que es el perdón de 60 años de pecados, y en una narración dice que el ayuno en ese día equivale a ayunar la vida del mundo y equivale a cien Hayy y cien ‘Umra.2) El GUSL (Baño Completo)3) Visitar y saludar al Príncipe de los Creyentes, el Imam Alí (P.) (realizar Zia:rat Ami:nal La:h) y realizar dos ciclos de oración. En cada ciclo, recitar una vez Sura “Al Hamd”, diez veces Sura “Al Ijlás”, diez veces “Aia:tul Kursi” y diez veces Sura “Al Qadr”, que equivale a cien mil Hayy y cien mil ‘Umra, hace que las súplicas sean respondidas y brinda bienestar en este mundo y en el otro. También es preferible en ese día hacer súplica de Nudbah. Es preferible en ese día cuando un creyente visita a otro creyente, que lo felicite a través de la siguiente frase (MY, pág. 510) : ALHAMDU LIL LA:hI LADhI YA’ALANA MINAL MUTAMASSIQIN BI UILA:IATI AMIRAL MU’MININ UAL AIMMATI ‘ALAIhIMUS SALA:M Las alabanzas pertenecen a Dios, Quien nos contó entre quienes se aferran al amor del Príncipe de los Creyentes Alí ibn Abi Talib (P.), los Imames (P.). Es meritorio en ese día, vestirse con ropa de fiesta y usar perfumes, estar alegre y alegrar a los musulmanes, perdonar sus faltas y escuchar sus pedidos, visitar a los parientes, obsequiar algo a los parientes cercanos, alimentar a los creyentes en el momento del Iftar (desayuno), saludar y visitar a los creyentes, tener el rostro sonriente, regalarles algo y agradecer a Dios, por la gran bendición de Uilaiah (tener el amor y la guía de los Imames). Saludar al Profeta (P.B.D) (Alla:humma s:alli ‘ala Muhammadin ua a:lih Muhammad). Alimentar y ofrecer comida a los creyentes en ese día, es como ofrecer comida a los Profetas (P.) o a los hombres veraces, y vemos en el sermón del Príncipe de los Creyentes que dijo: Quien ofreciera comida en este día a un creyente ayunante se asemeja a quien haya ofrecido comida a diez Fiam. Uno de los presentes preguntó, Oh Príncipe de los Creyentes ¿Qué significa Fiam? Respondió: cien mil Profetas veraces y mártires. Entonces piensa cómo será la recompensa de quien ofrezca comida a un grupo de los creyentes y las creyentes en ese día.Yo garantizo a quien lo hiciere, la salvación de la incredulidad y la pobreza. También ese día coincide con el triunfo de Moisés (P.) contra los magos. En ese mismo día, Dios, ha hecho el fuego saludable y fresco para Ibrahim (P.), Moisés eligió a IUSHA’ IBN NUN, como su sucesor y también Jesús (P.) presentó como su sucesor a Sham’unus Sáfa. Ese es el día en el que el Profeta Salomón (P.) tomó como testigo a su gente por la sucesión de Asef Ibn Berjiah y en el que el Profeta Muhammad (B.P.D.) celebró el acto de hermandad entre sus discípulos y eligió para sí a Alí (P.) como su hermano. Por lo tanto, es preferible en este día, hacer el Pacto de Hermandad entre los creyentes. Para mayor detalle respecto a lo sucedido en ese día, recurrir al libro (Luz de la Eternidad Cap. 26 “La Hermandad, el mayor brillo de la Fe”). El día veinticuatro: Según la opinión famosa de los sabios, pertenece al día de Mubahala (La maldición mutua)?, entre el Enviado de Allah con los cristianos de Nayran, hecho al cual le precedió la revelación de los versículos de Tathir (la purificación, Sura 33:33) (puede encontrar el relato en el libro Luz de la Eternidad Cap. 58).DIOS SOLO DESEA ALEJAR DE VOSOTRAS LA ABOMINACIÓN Y PURIFICAROS ÍNTEGRAMENTE, ¡OH, DESCENDIENTES DE LA ESTIRPE PROFETICA! (CORÁN, 33:33) También es el día en el que el Imam Alí (P.), dio en regalo su anillo a un mendigo en la Mezquita y se reveló la aleya coránica al respecto. SOLO SON VUESTROS CONFIDENTES: DIOS, SU APOSTOL Y LOS CREYENTES QUE OBSERVAN LA ORACIÓN, Y PAGAN EL AZAQUE PROSTERNANDOSE ANTE DIOS. (CORÁN 5:55)