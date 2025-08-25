Manifestantes en Chicago exigen el fin del apoyo de EE.UU. a la ocupación israelí

Agencia de Noticias AhlulBayt: En las marchas, los manifestantes se congregaron en varios puntos para enfatizar su demanda principal: el cese del apoyo de Estados Unidos al estado ocupante.

Las protestas se producen en un momento delicado, ya que las violaciones contra los palestinos en la Franja de Gaza están escalando.

Los manifestantes expresaron su descontento con el continuo apoyo militar y financiero de EE.UU. a la ocupación israelí, afirmando que este respaldo contribuye a la perpetuación del genocidio contra los palestinos.

Las marchas alzaron consignas que pedían el fin de este apoyo, subrayando la necesidad de que Estados Unidos sea parte de la solución, no del problema.