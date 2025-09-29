Sabiduría 22 de Nahj al-Balagha: Los métodos históricos para restaurar la falsedad

Según la Agencia Internacional de Noticias de los Ahlul Bayt (la paz sea con ellos) —ABNA—, el sermón 22 de Nahj al-Balagha forma parte de los discursos pronunciados por el Imam Alí (la paz sea con él) en los acontecimientos previos a la batalla de Yamal. Estas palabras han sido citadas tanto en fuentes chiítas, como el libro Furu‘ al-Kafi del Sheij Kulayni, como en fuentes sunitas, como el libro Al-Isti‘ab de Ibn Abd Rabbih, uno de los eruditos sunitas.

Algunos comentaristas de Nahj al-Balagha han destacado la similitud entre este sermón y los sermones 10, 26 y 172, sugiriendo la posibilidad de que todos estos formen parte de un discurso más extenso pronunciado por el Imam Alí (la paz sea con él) en relación con la ruptura del juramento de lealtad de Talha y Zubair, y los eventos de la batalla de Yamal. Sin embargo, no se debe descartar la posibilidad de que, dado lo complejo de los acontecimientos de Yamal, el Imam (la paz sea con él) haya pronunciado varios sermones antes de la batalla, y que estos sermones citados por Sayyid Radi en Nahj al-Balagha sean fragmentos de esos múltiples discursos.

En este sermón, el Imam Alí (la paz sea con él) describe algunas de las tácticas que los enemigos de la verdad emplean para establecer la falsedad. En la parte inicial de este discurso, el Imam (la paz sea con él) declara:

«أَلَا وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ وَ اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ، لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ»

En esta expresión, el Imam (la paz sea con él) utiliza palabras cuya precisión semántica revela los métodos de Satanás al enfrentarse a la verdad, con el objetivo de destruirla y restablecer la falsedad. Es evidente que los seguidores de Satanás, a lo largo de la historia, han empleado estas mismas estrategias con idéntico propósito.

Por ejemplo, en la frase «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ ذَمَّرَ حِزْبَهُ», la palabra dhammar implica «incitar y alentar», así como «provocar acompañado de reproche y censura». Por lo tanto, se puede decir que Satanás, al convocar a sus seguidores, los motiva mediante herramientas mediáticas y psicológicas, combinando «alentarlos», «provocarlos a actuar» y «censurarlos» simultáneamente. El resultado de este «alentar y provocar» se refleja en la siguiente expresión del Imam Alí (la paz sea con él): «اسْتَجْلَبَ جَلَبَهُ», que indica que Satanás los «atrae» hacia sus objetivos. La palabra yalab en árabe significa «conducir y reunir». Es natural que esta reunión se realice con un propósito específico.

En el siguiente pasaje, el Imam Alí (la paz sea con él) explica el objetivo de estas acciones de Satanás: «لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أَوْطَانِهِ وَ يَرْجِعَ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ».

Hoy en día, el uso de las redes sociales para generar un estado de «aliento, provocación y censura» entre los seguidores de Satanás se lleva a cabo a través de diversas herramientas y en diferentes niveles, abarcando desde «pretextos de derechos humanos» hasta «bots en Twitter».

Sin embargo, la forma de contrarrestar estas artimañas virtuales y mediáticas se encuentra en las palabras finales de este sermón del Imam Alí (la paz sea con él):

«مَا أُهَدَّدُ بِالْحَرْبِ وَ لَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ، وَ إِنِّي لَعَلَى يَقِينٍ مِنْ رَبِّي وَ غَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِينِي»

En otras palabras, no temer al enfrentamiento con el enemigo en los ámbitos militar, político, cultural y económico, junto con la «certeza en Dios» y la ausencia de «dudas o sospechas en las creencias», son las herramientas necesarias para los defensores de la verdad cuando se enfrentan a las estrategias de Satanás para establecer la falsedad.

Sayyid Ali Asghar Hosseini / ABNA