Irán enfatiza que alcance de sus misiles no le compete a Occidente

“Hoy está completamente claro que el verdadero objetivo de Estados Unidos y Occidente es combatir a la nación iraní. Del mismo modo, después de la guerra reciente, buscan imponer limitaciones al poder misilístico y al papel regional de Irán; cuando, en realidad, estos asuntos no les competen. ¿Acaso aceptarían ellos que Irán opinara sobre el alcance de los misiles o las armas nucleares de Europa?”, ha señalado este lunes el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani.

Durante la conferencia “Nosotros y Occidente en las opiniones y pensamientos del Ayatolá (Seyed Ali) Jamenei”, Lariyani ha agregado que el asunto nuclear ha servido como “pretexto para la hostilidad de Occidente hacia Irán”, y ha advertido que ahora se está aplicando “el mismo enfoque” respecto a la capacidad de misiles y al papel del país en la región.

El alto cargo iraní ha considerado que “Estados Unidos y Europa, al plantear cuestiones sobre el alcance de los misiles de Irán, en realidad, buscan ejercer control y dominio, mientras que ningún país tiene derecho a intervenir en la capacidad de defensa de la nación iraní”.

El máximo responsable de seguridad de Irán ha explicado dos enfoques ideológicos presentes en el mundo contemporáneo: por un lado, el enfoque dominador, mediante el cual Occidente concibe sus relaciones con Oriente desde una perspectiva de poder; y por otro, el enfoque de equilibrio y cooperación mutua, al que Irán —según ha dicho— se mantiene fiel. “Irán no busca ejercer dominio ni someterse a la hegemonía de ninguna potencia”, ha subrayado.

En otra parte de sus declaraciones, el alto funcionario iraní ha recordado que, en el pasado, Occidente afirmaba basarse en la ciencia y la libertad de pensamiento, aunque, ha manifestado, el resultado de ese camino fueron dos guerras mundiales. “Hoy, Occidente ha revelado con mayor claridad su camino y ha vinculado las relaciones internacionales al poder”, ha sostenido.

Al concluir su alocución, Lariyani ha asegurado que Irán “no se apartará de su camino de independencia y dignidad, incluso si eso conlleva un enfrentamiento total”, y ha puesto de relieve que “la nación iraní se mantiene firme, con poder y racionalidad, frente a las manifestaciones de la barbarie moderna”.