Venezuela responde con masiva marcha popular al cerco militar de EE.UU. en el Caribe

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Miles de ciudadanos venezolanos, acompañados por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), policías y militantes chavistas, protagonizaron el martes 25 de noviembre de 2025 una imponente movilización en Caracas bajo el lema “Gran Marcha Militar-Policial-Popular” para honrar la bandera de ocho estrellas y conmemorar el bicentenario de la entrega de la Espada del Perú al Libertador Simón Bolívar.

La manifestación, convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), tuvo como objetivo principal rechazar las “amenazas y provocaciones” de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un amplio despliegue de buques de guerra, un submarino nuclear y más de 10 000 efectivos en el Caribe con el pretexto de combatir el narcotráfico.

El presidente Nicolás Maduro, vestido con uniforme militar, encabezó el tramo final de la marcha hasta la Academia Militar en Fuerte Tiuna y advirtió: “Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República (…) La Patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio”.

Por su parte, el ministro Diosdado Cabello arremetió contra el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a quien calificó de “imbécil” y aseguró que “la mentira y la imbecilidad de Marco Rubio se van a estrellar contra la dignidad de este pueblo”. Cabello añadió que quien “ose poner un pie en Venezuela será aniquilado”.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “No a las guerras del imperio” y “Venezuela se respeta”, mientras se exhibió a caballo la réplica de la espada “Sol del Perú” regalada a Bolívar en 1825.

El gobierno venezolano denunció que la reciente designación oficial del supuesto “Cartel de los Soles” como organización terrorista extranjera —que Washington atribuye a Maduro y altos funcionarios— es una “ridícula patraña” e “inexistente” creada para justificar una agresión armada y apoderarse del petróleo, gas y oro del país.

La movilización coincidió con la suspensión de decenas de vuelos internacionales a Caracas tras la alerta de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA) sobre una “situación potencialmente peligrosa” por el incremento de actividad militar en la zona.

Cuba, aliado estratégico de Venezuela, condenó el despliegue estadounidense como “exagerado y agresivo” y advirtió que una acción militar contra Caracas tendría “consecuencias impredecibles e incalculables” para toda la región.

A pesar de la presión, fuentes oficiales venezolanas reiteraron la disposición al diálogo directo, aunque enfatizaron que la soberanía nacional es innegociable y que el pueblo está listo para defender cada centímetro de su territorio.