Santa Fátima az-Zahrá (la paz sea con ella) — Parte 1
La verdadera dignidad reside en tomar como modelo la vida de la Excelencia Fátima al-Zahra (la paz sea con ella)
28 noviembre 2025 - 14:58
Código de noticia: 1755073
fuente: Abna24
Frente al camino engañoso del mundo, que conduce a la pérdida de identidad, la Excelencia Fátima al-Zahrá (la paz sea con ella) es el modelo perfecto de la verdadera dignidad. Seguir su sira es la clave para alcanzar la dignidad, la satisfacción y la cercanía a Allah.
