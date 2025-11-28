Trump: "Pronto iniciaremos operaciones terrestres en Venezuela"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en la madrugada de hoy hora de Teherán, en su discurso dirigido a las fuerzas militares de su país, anunció que Washington iniciará pronto operaciones terrestres contra los grupos acusados de tráfico de drogas en Venezuela.

Según Reuters, estas declaraciones, transmitidas virtualmente desde la residencia Mar-a-Lago, se evalúan como una nueva fase de intensificación de las presiones militares del gobierno de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro y podrían extender el alcance de la operación conocida como "Southern Spear" del ámbito marítimo al territorio venezolano.

Trump, en este discurso, al referirse a las actividades de la fuerza aérea y su rol en la "disuasión de los traficantes venezolanos", dijo que las fuerzas estadounidenses pronto tomarán como objetivo también las rutas terrestres de contrabando.

Él precisó: "Aquellos que anteriormente transportaban cargamentos por vía marítima, ahora tienen menos inclinación a hacerlo, y nosotros también los detendremos muy pronto a través de la tierra. La tierra es más fácil y esta acción comenzará pronto".