Italia se paraliza en huelga general contra los presupuestos de Meloni y su apoyo incondicional a Israel

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Italia vivió este 28 de noviembre de 2025 una de las jornadas de protesta más intensas de los últimos años. Sindicatos combativos encabezados por la Unione Sindacale di Base (USB) lograron paralizar transporte aéreo, ferroviario y urbano en todo el país para rechazar los presupuestos generales de 2026, calificados de “famélicos” y orientados al “rearme”, en un contexto de inflación persistente y salarios estancados.

Las manifestaciones más multitudinarias se registraron en Génova, donde miles de jóvenes desfilaron con banderas palestinas junto a la relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese —quien reiteró que el “genocidio” en Gaza continúa—, la activista Greta Thunberg y el exministro griego Yanis Varoufakis. En Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bari, Pisa, Livorno, Parma y Venecia también fueron escenario de marchas que exigieron la ruptura inmediata de toda cooperación militar con Israel.

El transporte sufrió un duro impacto: ITA Airways canceló más de una veintena de vuelos nacionales, Malpensa anuló 27 salidas y Bolonia 17. Los trenes de alta velocidad y regionales acumularon cancelaciones y retrasos masivos, mientras el transporte público urbano funcionó solo con servicios mínimos. En Venecia, activistas bloquearon temporalmente instalaciones del consorcio armamentístico Leonardo hasta ser dispersados por la policía.

Un eje central de las protestas fue la condena al respaldo italiano al régimen de Tel Aviv pese al alto el fuego vigente desde el 10 de octubre. Los manifestantes reclamaron además la liberación del imán Mohammed Shahin, amenazado con expulsión por calificar el ataque del 7 de octubre de 2023 como “acto de resistencia”.

En paralelo, los periodistas protagonizaron un apagón informativo sin precedentes en dos décadas. La Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) mantuvo congelados los principales diarios digitales y redujo la RAI a programación mínima, exigiendo la renovación del convenio colectivo —caducado hace diez años— y garantías laborales frente al avance de la inteligencia artificial y la precariedad.

La mayor central sindical, CGIL, anunció ya una nueva huelga general para el 12 de diciembre, mientras la USB convocó otra movilización nacional este sábado en Roma, donde se esperan decenas de miles de personas bajo el lema “Contra el presupuesto de guerra y la complicidad con el genocidio en Gaza”.