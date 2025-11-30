Honduras vota entre la izquierda soberanista y la injerencia abierta de Trump en favor de la derecha

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Este 30 de noviembre Honduras vive unas elecciones presidenciales de máxima tensión. La favorita, Rixi Moncada (60 años), ministra saliente de Finanzas y Defensa y candidata del partido gobernante Libre (izquierda), aparece primera en todas las encuestas con cerca del 44 % de intención de voto. Es la única mujer en competencia y representa la continuidad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro y del expresidente Manuel Zelaya, derrocado por el golpe de Estado de 2009.

Sus principales rivales son dos: Salvador Nasralla (72 años), ingeniero y conocido presentador de televisión que va por el Partido Liberal y se presenta como “anticorrupción”, y Nasry “Papi a la Orden” Asfura (67 años), exalcalde de Tegucigalpa y candidato del derechista Partido Nacional, el mismo del ex presidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico.

A solo 48 horas de los comicios, Donald Trump irrumpió directamente: primero llamó a Nasralla “casi comunista”, luego declaró a Asfura “el único amigo real de la libertad en Honduras” y este viernes anunció que indultará completamente a Juan Orlando Hernández. El oficialismo hondureño denunció el hecho como “chantaje imperial” y “devolución del capo” para rescatar a la derecha.

El otro foco de alarma es el sistema electrónico TREP, que transmite resultados preliminares la misma noche electoral. Audios filtrados —validados por peritaje internacional— revelan un plan de sectores del Partido Nacional y Liberal para manipular o sabotear el TREP, proclamar ganador a Nasralla en las primeras horas y, si fuera necesario, generar protestas violentas con apoyo de militares afines para desconocer una victoria de Rixi Moncada.

Más de 800 observadores de la OEA y la Unión Europea vigilan el proceso. El gobierno distribuyó miles de kits satelitales de emergencia ante fallos masivos de señal móvil denunciados en todo el país. Libre llamó a sus militantes a defender “voto por voto y acta por acta”, y solo reconocerá el conteo físico oficial.

Las urnas abren a las 6:00 y cierran a las 17:00. Honduras decidirá si avanza en su proyecto soberanista o si la presión externa logra revertir cuatro años de gobierno de izquierda.