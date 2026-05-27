‘Estrecho de Ormuz, garante tangible de supervivencia de un acuerdo’

En una nota publicada este miércoles en su cuenta en X, Ali Akbar Velayati, asesor del Líder de la Revolución Islámica para asuntos internacionales, ha destacado la larga historia de Irán en la lucha contra agresores.

“La historia atestigua que todos los invasores que llegaron con el afán de dominación —desde Alejandro hasta Gengis y Trump— fueron digeridos en la rica civilización de Irán”, ha indicado.

El político iraní ha precisado que “ser una nación” es una autenticidad civilizatoria y de raíces profundas, no una mercancía que se pueda comprar o alquilar con dólares petroleros.

“La línea roja de Irán es clara; esta vez los papeles y las firmas no son una garantía. El garante tangible de la supervivencia del acuerdo es el estrecho de Ormuz. La geografía no miente y es el juez final de los tratados sobre el papel”, ha dejado en claro el consejero.

El 28 de febrero, la agresión criminal estadounidense-israelí contra Irán comenzó con ataques aéreos que asesinaron a altos funcionarios y comandantes iraníes. Las fuerzas iraníes respondieron lanzando un centenar de operaciones con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en toda la región.

Además, Irán tomó represalias cerrando el estrecho de Ormuz —vía marítima por la que transita una quinta parte del petróleo mundial—, lo que provocó un aumento significativo en los precios del petróleo y sus derivados.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de marzo y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

Las conversaciones indirectas entre Teherán y Washington, mediadas por Pakistán, continúan basadas en la propuesta de 14 puntos de la República Islámica que busca en esta etapa poner fin a la guerra, detener la agresión naval estadounidense —lo que Washington ha calificado de bloqueo naval—, y asegurar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

El lunes, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abás Araqchi, se reunieron con funcionarios cataríes en una visita a Doha (capital catarí) en el marco de diálogos con EE.UU.