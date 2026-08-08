El Ministerio de Inteligencia detiene a 21 mercenarios vinculados al Mosad en el sureste de Irán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el Ministerio de Inteligencia de Irán detuvo a 21 mercenarios del Mosad y a cuatro grupos terroristas armados en la provincia de Kermán, al sureste del país.

Unos 21 mercenarios vinculados al servicio de espionaje y terrorismo del régimen sionista fueron identificados y detenidos mediante una serie de operaciones de inteligencia llevadas a cabo por las fuerzas de la Dirección General de Inteligencia de la provincia de Kermán.

Estos mercenarios recopilaban información de centros sensibles y clasificados en los ámbitos militar y de defensa, y la enviaban al servicio terrorista.

Las fuerzas de inteligencia del Ministerio también identificaron y detuvieron a cuatro delincuentes armados en la provincia, a quienes se les descubrió y confiscó una serie de armas y municiones de guerra y de caza.

En el marco de la acción decisiva del Ministerio de Inteligencia contra los principales mercenarios activos de enero de 2026, se descubrieron y confiscaron 4 armas a 5 de los elementos armados detenidos vinculados al golpe, quienes fueron entregados al sistema judicial para que continúe la investigación.