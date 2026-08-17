El Mahdismo,(4) | Rasgo del Imam: la ‘ismah’ (inmunidad al error / infalibilidad)

El conjunto de temas sobre el mahdavismo, titulado “Hacia la sociedad ideal”, se presenta a ustedes, estimados lectores, con el objetivo de difundir las enseñanzas y conocimientos vinculados con el Imam del Tiempo, que Allah acelere su aparición.

Uno de los atributos más importantes del Imam y una condición esencial del imamato es la ‘ismah’.

La ‘ismah’ es una cualidad firme que surge del conocimiento de las realidades y de una voluntad fuerte; gracias a estas dos facultades, el Imam se abstiene de cometer cualquier pecado o error.

El Imam es infalible respecto de cualquier error o desliz: tanto en el conocimiento y la explicación de las enseñanzas religiosas, como en su práctica, y también en la identificación de los intereses y perjuicios de la sociedad islámica.

Para la ‘ismah’ del Imam existen pruebas racionales y textuales (del Corán y de las narraciones). Las principales pruebas racionales son las siguientes:

a. La preservación de la religión y del modo de vivir religiosamente depende de la ‘ismah’ del Imam; porque el Imam asume la responsabilidad de preservar la religión de la alteración y de guiar religiosamente a la gente. No solo sus palabras, sino también su comportamiento, así como su aprobación o desaprobación respecto a las acciones de los demás, influyen en la conducta de la sociedad. Por ello, debe estar preservado de todo desliz en la comprensión de la religión y en su práctica, para guiar correctamente a sus seguidores.

b. Una de las razones por las que la sociedad necesita un Imam es que las personas no están libres de error al conocer la religión y aplicarla. Ahora bien, si el líder de la gente también fuera así, ¿cómo podría ser objeto de su plena confianza? En otras palabras, si el Imam no fuera infalible, la gente tendría dudas al seguirlo y al cumplir todas sus órdenes.

Además, si el Imam no estuviera protegido del error, habría que buscar a otro Imam que respondiera a las necesidades de la gente; y si ese tampoco estuviera protegido del error, sería necesario otro Imam, y así la cadena continuaría indefinidamente, algo que desde el punto de vista de la razón es inválido.

También hay versículos del Corán que indican la necesidad de la ‘ismah’ del Imam; uno de ellos es el versículo 124 de la sura Al-Baqara. En este noble versículo se menciona que, después del rango de la profecía, Dios Todopoderoso concedió también a Abraham, la paz sea con él, la elevada posición del imamato. Luego, Abraham, la paz sea con él, pidió a Dios que ese rango se estableciera también en su descendencia.

Dios Todopoderoso respondió:

«لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ»;

es decir: “Mi pacto (el imamato) no alcanza a los injustos y opresores.”

Esto significa que el cargo de imamato está reservado a aquellos descendientes de Abraham, la paz sea con él, que no sean opresores.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el Sagrado Corán considera la asociación de otros con Dios (shirk) como una gran injusticia, y que además toda transgresión de los mandatos divinos (= pecado) es considerada una injusticia contra uno mismo, todo aquel que en algún momento de su vida haya cometido un pecado entra dentro de la categoría de “opresor” y no será digno del cargo de imamato.

En otras palabras, sin duda el profeta Abraham, la paz sea con él, no pidió el “imamato” para aquellos descendientes suyos que hubieran sido pecadores durante toda su vida, ni para quienes hubieran sido rectos al comienzo y luego se hubieran corrompido. Por tanto, quedan dos grupos:

Aquellos que al principio fueron pecadores, luego se arrepintieron y se hicieron rectos. Aquellos que nunca cometieron ningún pecado.

Dios, en Su palabra, ha исключido al primer grupo. La conclusión es que el cargo de “imamato” pertenece exclusivamente al segundo grupo.

Este tema continuará…

Tomado del libro “Negin-e Afarinesh”, con ligeras modificaciones.