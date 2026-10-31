Miles de personas se concentran en un suburbio de París en memoria de las víctimas del ataque contra musulmanes

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Miles de personas se reunieron la noche del viernes en uno de los suburbios humildes de París para honrar la memoria de las víctimas del tiroteo ocurrido hace una semana, en el que el agresor atacó de forma deliberada a musulmanes o a personas de ascendencia africana.

Según informó la cadena Al Jazeera, el ataque tuvo lugar el viernes pasado en la ciudad de Trappes, situada al suroeste de París, y causó la muerte de una persona y heridas a otras siete, entre ellas una niña. El suceso desató una intensa polémica sobre el racismo en los círculos políticos y mediáticos de Francia.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia anunció el jueves que el sospechoso de 39 años, conocido como «Kévin T.», confesó durante el interrogatorio que buscaba víctimas entre musulmanes, personas de ascendencia africana o norteafricanos.

Un ataque con motivación racista

Emmanuel Macron, presidente de Francia, describió el ataque como un acto terrorista de motivación racista y premeditado, en el que las personas fueron atacadas por el color de su piel o por la religión que se les atribuía.

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, también condenó el ataque y lo calificó claramente de crimen terrorista.

Los disparos se produjeron mientras el agresor circulaba en su vehículo por una carretera entre Trappes y La Verrière, dos ciudades vecinas en el suburbio occidental de París.

Según declaró una fuente policial, las fuerzas de seguridad detuvieron rápidamente al tirador. En el momento de su arresto llevaba consigo un arma automática y varias granadas de gas lacrimógeno.

La fuente añadió que el agresor tenía antecedentes penales, pero que no era una persona conocida para los servicios de inteligencia franceses.

El debate sobre el racismo y la islamofobia vuelve al escenario político francés

A pocos meses de las elecciones presidenciales, Francia afronta un amplio abanico de descontentos sociales.

Este crimen, situado entre dos lecturas sobre su naturaleza —la hipótesis del extremismo racista y la controversia sobre el tono y el contenido del discurso político y mediático—, ha reavivado una vez más el debate sobre el aumento del racismo y la islamofobia en Francia.