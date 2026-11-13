Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Cori Bush, exrepresentante de la Cámara de Representantes de EE. UU., afirmó, en un vídeo difundido desde el aeropuerto, que tenía previsto viajar a Tel Aviv vía Nueva York, pero que, al pasar por el control de seguridad y durante la revisión de sus documentos, descubrió que su visado había sido revocado.

Bush, refiriéndose a sus críticas contra las acciones del régimen sionista en Cisjordania, declaró: «¿Por qué? Porque he hablado sobre lo que han hecho y sobre los crímenes que se están cometiendo contra seres humanos».

Esta exrepresentante del Congreso estadounidense también criticó el uso que el régimen sionista hace de la ayuda financiera y de los impuestos que pagan los ciudadanos estadounidenses, y afirmó que los responsables israelíes, por un lado, se enorgullecen de sus acciones, pero, por otro, no quieren que otros hablen de ellas.

Bush, al plantear por qué no se permite a los críticos entrar en Cisjordania y ver su situación, añadió: si lo que se hace en esta región no es erróneo ni perjudicial, no debería existir temor a que sea visto y relatado. Al concluir, subrayó que se debe permitir a las personas entrar en Cisjordania, ver la situación de cerca e informar sobre ella.

Según los informes, Cori Bush, exrepresentante demócrata de la Cámara de Representantes de EE. UU. por el estado de Misuri y miembro del grupo conocido como «Squad», se registró el mes pasado en el Departamento de Justicia de EE. UU., conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), para organizar «misiones educativas y de investigación en Cisjordania» para una organización belga sin fines de lucro.

De acuerdo con los documentos presentados ante el Gobierno federal de EE. UU., entre las responsabilidades de Bush figuran contactar con al menos 200 personas, principalmente miembros actuales y anteriores del Congreso, en los meses de noviembre y diciembre, así como coordinar las visitas y presentar informes y exposiciones explicativas.