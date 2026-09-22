La Excelencia Fátima Masuma (P): un destello del rango de la Excelencia Fátima al-Zahra (P)

Código de noticia: 1868191 fuente: Abna24

En un hadiz del Imam as-Sadiq (PB), que el Sheij al-Mufid ha transmitido en Al-Ijtisás, se habla del entierro de uno de sus descendientes en Qom y de su intercesión por los shiíes. Esta posición excepcional de la Excelencia Fátima Masuma (P) es una manifestación del rango y la dignidad que cobran sentido en la prolongación de la posición de la Excelencia Fátima al-Zahra (P).